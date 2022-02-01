Мужчина показал фотографии с пляжа и спровоцировал споры об этикете в сети

Австралиец показал фотографии с пляжа и спровоцировал споры и возмущение среди пользователей сети. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Пользователь с ником thatSpecs поделился снимками, на которых изображен его пляжный стул и несколько расстеленных вплотную к нему полотенец, принадлежащих другим отдыхающим. При этом на кадрах видно, что вокруг достаточно свободного места. «Что вы думаете об этом пляжном этикете?» — подписал пост автор фотографий.

Пользователи сети возмутились поступком отдыхающих, решивших расположиться чересчур близко к мужчине, и принялись делиться под публикацией правилами этикета. Так, по мнению одного комментатора, лучше пройти лишние пять километров по раскаленному песку, чем лежать рядом с кем-то. «Предпочтительный уровень личного пространства на пляжах — примерно 500 метров», — написал одни из пользователей.

Также юзеры сошлись во мнении, что музыку на берегу моря необходимо слушать или в наушниках, или настолько тихо, чтобы кроме вас никто ее не слышал. Помимо прочего, отдыхающим посоветовали не просить кого-то присмотреть за вещами. «Это чертовски раздражает и возлагает ответственность. Я прихожу на пляж, чтобы расслабиться, а не быть охранником», — отметили комментаторы.

Отдельно пользователи сети обратили внимание на необходимость соблюдать чистоту в прибрежной зоне и призвали отдыхающих выкидывать за собой мусор и не бросать в воду остатки еды. «И еще не кормите чаек. Это прямой путь к катастрофе. Они прилетят отовсюду, а затем будут искать еду у всех остальных, как кровожадные вампиры», — подытожили они.

Ранее в августе россиянин побывал в Крыму и выяснил у местных жителей, что их раздражает в поведении приезжих туристов. Как выяснил путешественник, крымчане не любят, когда туристы забывают об этических нормах. Например, некоторые отдыхающие могут позволить себе громко ругаться матом, употреблять алкоголь и даже спать на лавочках в парке.