10-летняя девочка с наращенными ногтями похвасталась личным Mercedes

Жительница Австралии похвасталась роскошной жизнью своего 10-летнего ребенка и была обругана пользователями сети. Соответствующую историю опубликовало издание The Sun.

40-летняя предпринимательница Рокси Яценко (Roxy Jacenko) объяснила, что зарегистрировала на свою дочь Пикси (Pixie) компанию по производству детских игрушек, одежды и аксессуаров Pixie's Fidgets. По ее словам, за первый месяц работы фирмы ей удалось заработать более 200 тысяч долларов (15,3 миллиона рублей). Женщина отметила, что Пикси выполняет значительную часть работы и получает почти всю прибыль с продаж.

В своем Instagram-аккаунте девочка публикует фото, демонстрируя свой роскошный образ жизни. Она позирует в нарядах люксовых брендов и туфлях на высоких каблуках, а на некоторых кадрах с длинными наращенными ногтями. Кроме того, в августе 2021 года Пикси получила в подарок от матери собственный черный Mercedes Benz за 141 тысячу фунтов стерлингов (14,3 миллиона рублей). Девочка часто показывает личную машину в своих соцсетях.

В комментариях под снимками многие пользователи сети отметили, что подобный образ жизни может навредить психике ребенка. «Не стоит заставлять 10-летнего ребенка взрослеть раньше времени. Это неправильно», «Эти ногти должны носить только взрослые люди», «Вы ломаете ребенку психику. Повзрослев, девочка будет страдать от депрессии», «Бедный ребенок, у нее нет детства», — высказывались юзеры.

Несмотря на критику, Яценко поддерживает дочь и поощряет ее желание развиваться в сфере бизнеса. «Самое важное для меня, это видеть в дочери предпринимательский дух, которым она обладает в таком юном возрасте. У меня никогда такого не было, хотя родители всегда твердили, что я должна добиться успеха. Я рада видеть ее стремление к предпринимательству», — поделилась женщина.

В апреле 2021 года дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Например, телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку бренда Louis Vuitton на стол. В то же время бизнесмен Майкл Маддалони (Michael Maddaloni) позировал в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini.