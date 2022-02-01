Названо неожиданное последствие выхода Британии из Евросоюза

Ведущие британские архитекторы рассказали, что выход Великобритании из Евросоюза негативно повлиял на состояние индустрии. Один из них назвал произошедшее голом в собственные ворота страны. Своим мнением эксперты поделились с изданием Dezeen.

В разговоре о неожиданных последствиях Брексита приняли участие шесть известных архитекторов. По их словам, событие привело к сокращению числа офисов в европейских странах, нехватке рабочей силы и повлияло на поставки современных строительных материалов, включая клееные деревянные панели и сертифицированное стекло. Архитекторы посчитали Брексит катастрофой — им стало труднее нанимать сотрудников, осложнились условия студенческого обмена.

Выход из Евросоюза повлиял и на финансирование архитектурных проектов. Для некоторых из них уменьшили количество выделенных средств, реализацию других отменили. Положение усилило конкуренцию между коллегами. «Если бы у нас был выбор, подозреваю, то мы бы предпочли вернуться к той практике, которая существовала раньше», — заявил архитектор Стивен Барретт.

В мае 2021 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предрекла, что последствия пандемии коронавируса и Брексита оставят на экономике Великобритании глубокий шрам — она пострадает гораздо больше, чем другие экономики стран «Большой семерки». Предполагалось, что к концу 2021 года безработица должна была вырасти до 6,1 процента.