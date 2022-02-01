Оценена вероятность отправки британских войск на Украину в рамках нового альянса

Новый альянс между Украиной, Великобританией и Польшей не станет заменой НАТО, едва ли речь может идти о размещении польских или британских войск на украинской территории. Так вероятность отправки британских военных на Украину в рамках сотрудничества между двумя странами в беседе с «Лентой.ру» оценил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Андрей Кортунов.

Он добавил, что Польша и Великобритания также вряд ли смогут предоставить Украине гарантии безопасности. «Собственно говоря, это невозможно даже чисто технически, но я думаю, что и политически это тоже малореально», — пояснил Кортунов.

По словам политолога, речь скорее идет о тех формах сотрудничества, которые уже осуществляются на двусторонней основе: поставках вооружений, совместных учениях, программе подготовки украинских военных и, возможно, обмене разведывательной информацией. «Скорее всего, украинское руководство будет подавать это как свою крупную победу, понимая при этом, что практическая значимость такого рода многосторонней структуры достаточно ограничена», — сказал Кортунов.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Планируется, что договоренности между странами будут закреплены во время визитов в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, целью сотрудничества с Польшей и Великобританией станет обеспечение региональной безопасности.