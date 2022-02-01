В Москве началась церемония прощания с Леонидом Куравлевым

В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание знаменитого актера театра и кино проходит в Центральной клинической больнице. На процессию, которая проходит в закрытом формате, пришли его родственники, друзья и коллеги. Позже Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Леонида Куравлева сообщалось в воскресенье, 30 января. Он умер в возрасте 85 лет после остановки сердца.

10 января актера госпитализировали. У него наблюдались проблемы с дыханием, врачи оценивали его состояние как тяжелое. 21 января сообщалось, что Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис имени Веры Миллионщиковой.