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Инфекционист объяснил отрицательные ПЦР-тесты у зараженных COVID-19

Инфекционист Тимаков: при заражении COVID-19 результат ПЦР-теста может быть отрицательным

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в беседе с радио Sputnik сообщил, что в некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения омикрон-штамма коронавируса.

По его словам, отрицательный результат теста может объясняться не только отсутствием вируса в организме. Он отметил, что так происходит, когда в качестве образца для исследования берется недостаточное количество материала. Кроме того, возбудитель болезни может успеть покинуть носоглотку и переместиться дальше.

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Тимаков посоветовал ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже при отрицательном результате ПЦР-теста. Продолжительность соблюдений мер безопасности зависит и от тяжести COVID-19, и от особенностей того варианта коронавирусной инфекции, который вызвал заболевание.

«При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На омикрон я этих исследований еще не видел», — сказал он.

Инфекционист добавил, что случае заражения омикрон-штаммом наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что после омикрон-штамма коронавируса человек может охрипнуть или потерять голос. Кроме того, медик подчеркнул, что отдельным категориям людей следует уделять больше внимания заботе о горле. В частности, речь идет о тех, у кого удалены миндалины.

Марина Совина
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