На Украине заявили об опасности использования русского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что использование русского языка в мире является опасным. Он рассказал об этом в эфире телеканала ICTV, передает ТАСС.

Так он прокомментировал позицию России, а также заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости защиты русскоязычных граждан.

«Что касается выступления господина [главы МИД России Сергея] Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком — очень опасная вещь в мире», — отметил Данилов.

Ранее в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина собрала большое количество сил ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе и угрожает русским и русскоязычному населению. Министр обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неоднократных угрозах украинскому народу, говорящему по-русски, и посоветовал западным коллегам приглядеться к целям украинского лидера в отношении русскоязычных граждан в Донбассе.

В 2014 году Верховная Рада Украины после событий Евромайдана одним из первых решений отменила региональный статус русского языка на Украине. В 2019 году в республике приняли специальный закон об обеспечении украинского языка как государственного, фактически открывший дорогу официальным жалобам на использование русского в публичной сфере. А с 2020 года все ранее русскоязычные школы перевели на украинский.

