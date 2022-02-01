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Производство флагманов Samsung сорвали

Инсайдер: флагманы Samsung Galaxy S22 появятся в продаже позже из-за проблем

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Из-за проблем на производстве флагманы Samsung могут появиться в продаже позже, чем ожидалось. Об этом в своем Twitter сообщил известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser).

Специализирующийся на инсайдах о гаджетах автор заметил, что у Samsung наблюдаются проблемы с производством новых смартфонов. Проссер рассказал, что поставки важных компонентов для устройств Galaxy S22 сорвали из-за дефицита полупроводников.

В связи с этим Проссер заявил, что топовый флагман серии Galaxy S22 Ultra появится в продаже почти в намеченный срок — 25 вместо 24 февраля. Однако выпуск Galaxy S22 и S22+ задержат до 11 марта.

Несмотря на задержки в производстве, Samsung не станет отменять дату открытия предзаказов на модели. Флагманы корейского бренда можно будет заказать начиная с 9 февраля.

Анонс новых флагманов Samsung запланирован на 9 февраля. По информации известного инсайдера Роланда Квандта, стоимость самого доступного Galaxy S22 будет начинаться с 850 евро, базовый Galaxy S22+ оценят в 1050 евро, самый дешевый Galaxy S22 Ultra обойдется минимум в 1250 евро.

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Андрей Ставицкий
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