Традиционный итальянский бизнес оказался под угрозой из-за энергокризиса

Растущие цены на газ в Европе поставили под угрозу традиционный итальянский бизнес. Энергокризис вынудил производителей знаменитого венецианского стекла закрывать фабрики, пишет The Washington Post.

Только 2 из 18 печей на одной из самых крупных стекольных фабрик острова Мурано Effetre продолжали работать в конце декабря 2021 года, а к настоящему моменту производство стекла полностью прекратилось. Это предприятие, как и многие другие, больше не может оплачивать энергоснабжение оборудования из-за взлета цен на природный газ.

Вернуться к использованию дровяных печей, как это было до 1950 года, производители стекла не могут из-за выбросов парниковых газов, которые превысят допустимые для борьбы с глобальным потеплением значения. Электрическое оборудование также оказалось непригодным — оно не позволит мастерам поддерживать стабильную температуру и полностью контролировать тонкий процесс создания стекла.

Именно благодаря большому объему газа итальянским фабрикам удавалось разнообразить палитру цветов своих изделий. Глубина оттенков и их количество отличают венецианское стекло от его аналогов из Китая. «Нам нужно это превосходство. А это означает, что на данный момент для производителей муранского стекла газ — незаменимое топливо», — пояснил основатель Effetre Криштиану Ферро (Cristiano Ferro).

Правительство Италии попыталось сдержать скачок цен на ископаемое топливо с помощью государственных и региональных субсидий. Однако многим муранским фабрикам, которые еще до взлета цен на газ серьезно пострадали из-за пандемии, средств вряд ли хватит еще на один месяц.

Сотрудники предприятий утверждают, что половина месячного бюджета уходит на поддержание нужной температуры. Печи работают сутками, нагреваясь до 1,1 тысячи градуса Цельсия. При этом выключать оборудование было бы еще дороже. Процесс охлаждения раскалывает тигли — горшки, в которых обжигается стекло. В таком случае и тигли, и огнеупорные кирпичи пришлось бы заменять. Помимо этого, нагрев печей до необходимой температуры каждый раз занимает около двух недель. Работники Effetre оценили стоимость розжига 16 печей в 100 тысяч долларов (около 7,7 миллиона рублей).

Стекольные фабрики Муранo также пострадали из-за потопов, связанных с глобальным потеплением. В октябре 2021 года сообщалось, что за последние 20 лет уровень воды в каналах Венеции преодолевал отметку «паводок» 163 раза. Также растет число наводнений: с начала наблюдений в 1872 году вода поднималась выше 140 сантиметров всего 25 раз, и большинство случаев приходится на XXI век.