Познер оценил закон об иноагентах

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер заявил, что его крайне обрадовало сообщение о том, что президент России Владимир Путин поручил Минюсту проанализировать действующий закон об иностранных агентах. Комментарий Познера с оценкой закона опубликован на его сайте.

«На мой взгляд, иноагентом может быть признан человек, который в своей стране лоббирует интересы другой страны или иностранной компании, и собственно говоря, все», — высказался журналист. По его мнению, неправильно считать иностранным агентом человека за то, что он критикует действующую власть.

Познер также подчеркнул, что не считает правильным признавать человека иноагентом, если он получает некоторое финансирование из-за рубежа. «Я, например, знаю ученых, которые получают такое финансирование, поскольку хотят развивать то, что они делают, и это их не делает иноагентами, по крайней мере по моему убеждению», — заявил телеведущий.

«Вообще я рад, что принято решение присмотреться к этому закону, который для многих, и в том числе для меня, в своем нынешнем виде представляется сомнительным», — подытожил журналист.

29 января сообщалось, что Путин поручил Министерству юстиции до 1 мая проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В том числе Путин заявил о необходимости анализа той части закона, которая касается исключения из реестра иноагентов, и практики его применения.