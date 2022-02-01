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В Кремле рассказали о переносе переговоров Путина и Джонсона

Песков: разговор Путина и Джонсона на сегодня не планируется

Фото: Globallookpress.com

Разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 1 февраля не планируется. Тем не менее, российская сторона не отрицает, что переговоры могут состояться позднее, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кремль не анонсировал переговоры политиков, однако и не утверждает, что они не состоятся. По словам Пескова, их могут перенести, и в таком случае российская сторона расскажет об итогах разговора.

Представитель главы британского парламента Макс Блейн отмечал, что Джонсон постарается позвонить Путину при первой возможности — скорее всего, 1 февраля. Пресс-служба главы правительства Британии также сообщала о намерении политиков провести переговоры в ближайшие дни.

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Виктория Кондратьева
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