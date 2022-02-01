Киев потребовал деталей об отводе части российских войск

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет получить более детальную информацию об отводе в России части войск Западного военного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется», — сказал Кулеба.

«С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации», — отметил Кулеба.

Ранее Кулеба подтвердил отказ Украины от любых переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. Он указал, что диалог с ними не предусмотрен Минскими соглашениями, а потому Киев будет разговаривать напрямую с Москвой. «Это вопрос принципа», — пояснял министр. «Этого не случится, это вопрос принципа», — заявил Кулеба.