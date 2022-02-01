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Раскрыты данные о недвижимости Виктора Мережко

Виктор Мережко оставил детям недвижимость в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье
Виктор Мережко

Виктор Мережко. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press

Скончавшийся на 85-м году жизни режиссер и сценарист Виктор Мережко оставил наследникам недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, пишет «Комсомольская правда». Все имущество будет в равных долях поделено между детьми знаменитости — Иваном и Марией.

Согласно раскрытым данным, в Санкт-Петербурге у Мережко была небольшая квартира площадью 45 квадратных метров на улице Шпалерной, в доходном доме 1907 года постройки. Стоимость этого объекта — от 17 миллионов рублей, он расположен неподалеку от Невы, Летнего сада, реки Фонтанки.

В столице у режиссера осталось две трехкомнатных квартиры рядом с метро «Аэропорт», их площадь — 75 и 77 квадратных метров, стоимость — от 25 миллионов рублей за каждую. Также у Мережко был деревянный дом в подмосковной деревне (цена — от 7 миллионов рублей) и земельный участок в Истринском районе.

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23 января

О смерти 84-летнего Виктора Мережко стало известно в воскресенье, 30 января. Он умер в Санкт-Петербурге от осложнений COVID-19, которым заразился еще в декабре. Мережко создал сценарии для картин «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Родня» и ряда других. В 2014 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

Нина Ташевская
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