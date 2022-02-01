Доктор Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярного препарата

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе магния, а также предупредил о том, что препарат «Омепразол» и другие так называемые ингибиторы протонной помпы приводят к его дефициту. Выпуск программы «О самом главном», в котором доктор рассказал об опасном побочном эффекте популярного лекарства, доступен на YouTube.

Мясников отметил, что магний является одним из важнейших микроэлементов и его дефицит — это крайне распространенная проблема. По его словам, от недостатка магния страдают около 12 процентов всех госпитализированных по разным причинам и около 65 процентов тех, кто попал в реанимацию.

Медик пояснил, что многие лекарства снижают уровень магния. К таковым, например, относятся многие мочегонные средства, которыми лечат больных в реанимации.

Помимо этого, по словам Мясникова, к дефициту магния могут приводить препараты из класса ингибиторов протонной помпы (ИПП), в том числе «Омепразол», который принимают от изжоги. «И все, что кончается на -зол — "Пантопразол", "Лантопразол", -празол, -празол, -празол… <…> При их длительном применении — а люди теперь принимают их годами — магний устойчиво и сильно снижается», — добавил Мясников.

По словам врача, опытные специалисты при назначении этих лекарственных средств на пожизненный или длительный срок берут анализ на магний, чтобы в процессе лечения контролировать его уровень. При необходимости дефицит микроэлемента нужно восполнять.

Ранее Мясников перечислил физические упражнения, снижающие риск развития остеопороза. При остеопорозе, также известном как потеря костной массы, кости теряют свою прочность. Существуют различные способы замедлить процесс разрушения костной ткани. Например, упражнения с тяжестями.