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Найден способ заставить студентов отказаться от мяса

Оксфорд: большее количество вегетарианских блюд заставит людей отказаться от мяса

Фото: Shutterstock

Большее количество вегетарианских блюд в меню эффективнее подталкивает людей к отказу от мяса, чем повышение цен на мясную еду и специальные дни без мяса. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

Британские исследователи нашли способ заставить студентов делать выбор в пользу более экологичных продуктов. Они провели эксперимент в одной из столовых Оксфордского университета, поменяв большую часть мясных блюд в меню на растительную еду. В результате на 19,9 процента больше людей начали выбирать вегетарианские блюда. При этом данные в других столовых университета, где меню не меняли, остались прежними.

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Эксперты провели аналогичный эксперимент в нескольких столовых на фабриках, складах и других рабочих местах. Со старым меню только 9,8 процента сотрудников выбирали вегетарианские блюда, однако во время исследования показатель увеличился до 12,4 процента.

Ученые также провели онлайн-опрос, где дали 2000 человек выбрать наиболее привлекательное блюдо из предложенных. 28,5 процента участников эксперимента выбирали растительную еду в меню с равным количеством мясных и вегетарианских блюд. 12,4 процента сделали тот же выбор в случае с преимущественно мясным меню и 47,5 процента — в случае с преимущественно растительным меню.

В январе американские ученые выяснили, что информация о влиянии мяса на экологию также помогает людям чаще выбирать растительные продукты. Исследование некоммерческой организации World Resources Institute (WRI) показало, что примерно 25 процентов жителей США готовы сделать выбор в пользу вегетарианской альтернативы блюда ради спасения планеты.

Нина Ташевская
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