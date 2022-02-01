Зафиксирована самая длинная молния за всю историю наблюдений

Специалисты США сообщили о наблюдении самой длинной молнии, которая разрезала небо над США на 770 километров, установив новый мировой рекорд. Кроме того, была зафиксирована самая продолжительная молния за всю историю наблюдений над Уругваем и севером Аргентины, которая длилась 17,1 секунды. Об этом пишет Phys.org.

Мегамолния была зафиксирована на юге страны 29 апреля 2020 года. Она протянулась над штатами Миссисипи, Луизиана и Техас, что эквивалентно расстоянию между Нью-Йорком и Колумбусом в штате Огайо или между Лондоном и Гамбургом. Это на 60 километров дальше, чем предыдущий рекорд, установленный молнией на юге Бразилии 31 октября 2018 года. Молния над Уругваем продлилась на 0,37 секунды дольше молнии, зафиксированной 4 марта 2019 года.

Рекордные вспышки молний произошли на Великих равнинах в Северной Америке и в бассейне Ла-Плата в Южной Америке, которые известны как горячие точки для так называемых мезомасштабных конвективных систем (MCS). Эти разряды не были единичными, а происходили во время сильных и масштабных гроз, что делает эти явления еще более опасными.