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Три российские школы получили сообщения о минировании

В Южно-Сахалинске получили сообщения о минировании трех школ и двух торговых центров

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

В экстренные службы Южно-Сахалинска поступили сообщения о минировании трех школ и двух торговых центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

«На службу 112 получены сигналы о "минировании" школ №1, 5 и 8», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, здания уже проверили кинологи с собаками. Из школ эвакуировали педагогов и учащихся. На месте работали представители спецслужб. Также произведена полная эвакуация людей из зданий торговых центров «Сити Молл» и «Аллея».

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы, но они ни разу не подтвердились. Ранее сообщалось, что в Хабаровске учеников и сотрудников всех школ эвакуировали после подобных сообщений. Также сообщалось, что в оперативные службы Южно-Сахалинска поступали анонимные сообщения о минировании зданий аэропорта и нескольких школ.

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Марина Совина
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