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Украинский генерал испугался нового Чернобыля и призвал ходить в церковь

Генерал МВД Украины Москаль о запуске 15 энергоблоков АЭС: дай бог не получить Чернобыль

Фото: Andrei Solomonov / Russian Look / Global Look Press

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль после запуска в стране всех 15 имеющихся энергоблоков АЭС испугался катастрофы, подобной аварии в Чернобыле в 1986 году. Он заявил об этом в эфире телеканала «Наш», запись доступна в YouTube.

Также генерал призвал ходить в церковь, чтобы «пережить зиму».

«Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», — заявил генерал, добавив, что украинский «Энергоатом» находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России.

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — заключил Москаль.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал тот факт, что впервые в истории страны в работу были запущены все 15 имеющихся энергоблоков АЭС. «Вот теперь стало страшно по-настоящему», — отметил депутат. С декабря в стране работали 14 из 15 реакторов.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ, радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек.

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Марина Совина
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