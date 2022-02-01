В Ингушетии напали на критика Кадырова

Неизвестные напали на сопредседателя общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждина Султыгова, который ранее выступал с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его предложения выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок. Об этом сообщает «Фортанга».

По словам Султыгова, двое неизвестных позвонили ему в квартиру в Назрани (Республика Ингушетия). Общественник открыл дверь, на пороге стояли двое мужчин — один ударил его, другой стал снимать нападение на телефон.

«Я подал заявление в полицию. Злоумышленники уже известны. Просто ударили по лицу и сбежали. Обычная демонстрация силы. Хотят показать, что для них все досягаемы. Неслучайно один снимал на камеру — для заказчика», — заявил потерпевший.

Правоохранители выяснили, что нападавшие живут в Ингушетии. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, они уехали на черной иномарке с чеченскими номерами, что подтвердили соседи.

В январе Султыгов опубликовал видеообращение, где предъявил три претензии в ответ на требование Кадырова. Первая претензия касается территориального вопроса, вторая — высказываний чеченских чиновников в адрес ингушского народа, третья — действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.

Ранее глава Чечни обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток. «Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить», — сказал он. В ответ на это совет тейпов Ингушетии предложил властям Чечни отказаться от политики угроз и оскорблений.