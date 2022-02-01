Администрацию президента Казахстана возглавил выходец из МИД

Администрацию президента Казахстана возглавил дипломат Мурат Нуртлеу. Новый глава — выходец из казахстанского МИД, именно там он начал свою карьеру. Указ о назначении Нуртлеу опубликован на сайте президента Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве 45-летний Нуртлеу работал с 1998 года. Последняя его должность в МИД — посол в Финляндии и Эстонии. В 2019 году глава республики Касым-Жомарт Токаев, также бывший дипломат, взял его помощником президента.

В период массовых беспорядков в Казахстане 5 января 2022 года нынешний руководитель администрации также получил ответственную должность — он стал первым заместителем Комитета национальной безопасности (КНБ). Позже с этого поста был уволен племянник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Самат Абиш, однако затем пресс-служба КНБ заверила, что Абиш остался в рядах казахстанских силовиков.