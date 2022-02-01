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Премьер Венгрии назвал свой визит в Москву миротворческой миссией

Премьер Венгрии Орбан: ни один из руководителей стран Евросоюза не хотел бы войны

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Ни один из руководителей стран-членов Европейского союза не хотел бы войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Кроме того, Орбан назвал свой визит миссией мира. Он отметил, что европейские страны выступают за «политические решения и взаимовыгодные соглашения». Путин в ответ обещал рассказать Орбану о ситуации на переговорах между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности.

Также премьер-министр Венгрии поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с «Газпромом». Глава венгерского правительства также добавил, что хотел бы достигнуть цели повышения объема поставок. Путин в свою очередь указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.

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Николай Чигасов
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