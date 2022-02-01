Небензя рассказал о подготовке мер против США по гарантиям безопасности

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва в настоящее время готовит меры в связи с американской реакцией по гарантиям безопасности. По словам дипломата, ключевые моменты пока находятся на согласовании, но Штатам непременно стоит ждать ответа на свои действия. Об этом сообщает ТАСС.

«Ответа пока еще не было. Он согласовывается между различными заинтересованными ведомствами. Он, конечно, будет. Письмо, которое было отправлено США и членам НАТО, содержало пояснения относительно нашего понимания европейской безопасности», — рассказал постпред РФ.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий. Глава МИД поднял вопрос снабжения украинской армии оружием. Он призвал отказаться от агрессивной риторики, накачки ВСУ различными видами вооружений и использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей.