Таджикский блогер порвал на камеру российский паспорт и извинился

Блогер Михрон Хакимов из Таджикистана принес извинения после публикации в TikTok видео, на котором он рвет российский паспорт. Соответствующий ролик появился 1 февраля на его странице в соцсети, к настоящему времени он уже удален. Об этом сообщает телеканал «360».

Хакимов рассказал, что паспорт принадлежал его знакомому. По словам блогера, срок действия документа истек, и, чтобы никто не мог им воспользоваться, он и владелец паспорта решили его порвать. Весь процесс они сняли на камеру и разместили на платформе TikTok.

«Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки», — сказал потом Хакимов. Отмечается, что за умышленное уничтожение или порчу российского паспорта предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Ранее стало известно, что в России объявили в федеральный розыск блогера-миллионника Хизри Запирова, более известного как Хиза. Уточнялось, что его ищут по статье о мошенничестве.