Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Таджикский блогер порвал на камеру российский паспорт и извинился

Блогер из Таджикистана извинился за ролик, в котором он порвал российский паспорт

Кадр: @hako.m

Блогер Михрон Хакимов из Таджикистана принес извинения после публикации в TikTok видео, на котором он рвет российский паспорт. Соответствующий ролик появился 1 февраля на его странице в соцсети, к настоящему времени он уже удален. Об этом сообщает телеканал «360».

Хакимов рассказал, что паспорт принадлежал его знакомому. По словам блогера, срок действия документа истек, и, чтобы никто не мог им воспользоваться, он и владелец паспорта решили его порвать. Весь процесс они сняли на камеру и разместили на платформе TikTok.

«Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки», — сказал потом Хакимов. Отмечается, что за умышленное уничтожение или порчу российского паспорта предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Ранее стало известно, что в России объявили в федеральный розыск блогера-миллионника Хизри Запирова, более известного как Хиза. Уточнялось, что его ищут по статье о мошенничестве.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности
Путин заявил о готовности России увеличить поставки газа в Венгрию
Полицейские пристрелили загрызшего домашнюю собаку агрессивного пса в Москве
Джонсон и Зеленский предупредили Россию о стратегической ошибке
В Кремле ответили на вопрос о следующем телефонном разговоре Путина и Байдена
София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях
Британский премьер оценил возможность договориться по ситуации вокруг Украины
Названо неожиданное последствие выхода Британии из Евросоюза
Зеленский рассказал о договоренностях с Джонсоном
Зеленский заявил о поиске вариантов переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.