В России произошел всплеск продаж туристических путевок за рубеж

Туроператоры зафиксировали повышенный спрос среди россиян на отдых за рубежом в первые рабочие дни после новогодних праздников. О произошедшем всплеске продаж турпутевок «Известям» рассказали в пресс-службе Tez Tour.

По словам представителей компании, объем забронированных туров с заездами в 2022 году в 13 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года. При этом глубина продаж достигает ноября 2021 года.

Слова коллег подтвердили сотрудники «Интуриста», отметив, что продажи путевок в настоящее время в компании выше в 2,5 раза, чем в 2021 году. Одной из основных причин подобного роста эксперты назвали доступность для отечественных туристов большего количества стран, чем в прошлом году. Кроме того, у многих государств появились понятные протоколы въезда.

Ранее в январе россияне поставили колоссальный рекорд по турпотоку на Мальдивские острова. Согласно данным иммиграционной службы, с января по декабрь 2021 года архипелаг посетили 222,4 тысячи российских граждан, что на 267 процентов больше, чем в 2019 году.