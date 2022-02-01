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Путин описал сценарии использования Украины в интересах НАТО

Путин: с помощью Украины НАТО может втянуть Россию в конфликт

Фото: U.S. Air Force Photo / Staff Sgt. Megan Beatty / Reuters

Президент России Владимир Путин описал сценарии того, как НАТО может втянуть Россию в военный конфликт с помощью Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, запись которой доступна на YouTube.

По мнению президента, США используют Украину в своих интересах, как инструмент для сдерживания развития России. Сделать это, уверен глава государства, можно разными путями, например, втянуть страну в какой-либо вооруженный конфликт и заставить союзников в Европе ввести против нее жесткие санкции, о которых сейчас говорят в Соединенных Штатах.

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«Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем вооружений и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем — и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», — добавил Путин.

Также президент высказал мнение, что, создавая угрозы для России, руководство Украины создает их и для себя. Глава государства предостерег Киев от подобного поведения.

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Алиса Реброва
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