Путин рассказал о последствиях создания Украиной угроз для России

Создавая угрозы для России, руководство Украины создает их и для своей страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Запись доступна на YouTube.

Президент России предостерег руководство Украины от подобного поведения.

Ранее президент заявил, что, в случае вступления Украины в НАТО, руководство страны может спровоцировать военный конфликт в Крыму, что для России будет означать войну со всем альянсом.

Также президент высказал мнение, что руководство НАТО использует Украину в качестве сдерживания России. По его словам, безопасность самой Украины при этом является второстепенной.