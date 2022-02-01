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Израильская компания захотела накормить Европу растительным мясом

Израильская Redefine Meat Ltd. привлекла $135 млн для продажи 3D-стейков в Европе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская компания Redefine Meat Ltd. привлекла 135 миллионов долларов в новом раунде финансирования для того, чтобы начать продавать в Европе свои стейки на растительной основе, которые она печатает на 3D-принтере. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Привлеченные средства должны помочь компании накормить растительным мясом европейцев. Redefine Meat хочет построить новый завод в Нидерландах, а к концу года начать продавать свои стейки в 5000 торговых точках в Европе. Основными точками сбыта планируется сделать Великобританию, Нидерланды и Германию. Свою оценку в рамках раунда финансирования компания раскрывать отказалась.

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Генеральный директор компании Эшшар Бен-Шитрит рассказал, что своей целью Redefine Meat видит привлечение к употреблению растительных стейков как можно большего количества любителей мяса. «Сейчас проблема растительного мяса заключается в том, что оно привлекает в основном веганов и вегетарианцев, и конкуренция в этой сфере не увеличивает ее общую стоимость», — пояснил Бен-Шитрит в интервью. По его словам, подавляющее большинство «потребителей во всем мире не являются веганами и вегетарианцами, и наша задача — продолжать склонять их» в сторону растительного мяса.

Спрос на альтернативные источники белка растет во всем мире. По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence, в следующее десятилетие мировой спрос на растительное мясо может вырасти до 74 миллиардов долларов с примерно 4 миллиардов долларов в 2020 году.

В России потребление растительного мяса также становится все популярнее. Так, в декабре стало известно, что за последние 12 месяцев спрос на растительное мясо в РФ вырос на четыре процента, а спрос на натуральное мясо упал.

Нина Ташевская
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