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Премьер Венгрии оценил намерения России в отношении Украины

Премьер Венгрии Орбан не увидел у президента РФ Путина намерений к агрессии против Украины
Виктор Орбан и Владимир Путин

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным он не заметил намерений к агрессии против Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Орбан оценил позицию Путина в отношении Украины и заявил, что у него нет «намерений делать что-то резкое». Об этом премьер Венгрии рассказал в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина, верит ли политик в приписываемую России агрессию против Украины.

«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», — подчеркнул Орбан.

Представитель Венгрии отметил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого — не думаю, что произойдет что-то резкое».

Ранее Орбан рассказал о провале западных санкций против России. Он заявил, что ограничения неприемлемы и бесполезны, поскольку они не способствуют достижению целей, оказывая противоположный эффект.

Марина Совина
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