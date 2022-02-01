Премьер Венгрии рассказал о провале западных санкций против России

Санкции против России, которые вводят западные страны, неприемлемы и бесполезны, поскольку так и не позволяют достичь целей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова прозвучали во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Российская экономика в результате санкций, которым она была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе», — считает Орбан, подчеркнув, что гораздо больший вред от санкций ощутила Венгрия.

По его мнению, подобные меры заведомо обречены на провал как в отношении Москвы, так и в отношении любой другой стороны. «Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве целей», — уверен Орбан.

Сейчас США и ЕС рассматривают возможность ввести новые санкции против России, если она «нападет» на Украину, хотя российская сторона регулярно опровергает подобные намерения. В числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, блокировка доступа к системе финансовых платежей SWIFT. Кроме того, санкции могут ввести против ряда российских олигархов.