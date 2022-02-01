Беременная Рианна вышла на публику в одежде из прошлого века на миллионы рублей

Барбадосская певица Рианна вышла на публику в дорогостоящей одежде из прошлого века в компании своего возлюбленного, американского рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщает Page Six.

Журналисты оценили одежду и аксессуары, в которых фотографы впервые запечатлели беременную знаменитость. Выяснилось, что на прогулку она выбрала розовый пуховик Chanel из коллекции 1996 года, стоимость которого составляет 22 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей).

Кроме того, на ней была подвеска в виде креста Christian Lacroix 1980-х годов. В настоящий момент аналогичная вещь обойдется в 5,5 тысячи долларов (434 тысячи рублей). В дополнение к ней Рианна надела золотое колье Vintage by Misty за 11 тысяч долларов (868 тысяч рублей) и винтажный ремень-цепочку Chanel стоимостью 1400 долларов (110 тысяч рублей).

31 января, после публикации данных фотографий в сети, стало известно о том, что у Рианны и A$AP Rocky родится ребенок. На прошедших выходных ее засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Певица шла в приспущенных джинсах, оголив округлившийся живот. Сама исполнительница пока никак не комментировала свою беременность.