Создана способная перенести яичный желток мягкая роборука

Специалисты Университета штата Северная Каролина спроектировали мягкий захват для подъема и переноса очень хрупких предметов. Исследование было опубликовано на сайте организации.

Захват для мягких роботов создан из тонких полосок, которые по форме напоминают фигурки оригами (вид японского декоративного искусства). Благодаря особой конструкции и приложенной силе полоски обхватывают предмет, позволяя роботизированной руке поднять его и переносить с места на место.

В качестве примера ученые показали, что новый захват способен поднять очень тонкие и скользкие предметы, вроде яичного желтка, живой рыбы или человеческого волоса. «Наши захваты, по сути, окружают объект, а затем поднимают его — подобно тому, как мы обхватываем объект ладонями», — объяснил принцип конструкции доцент университета Цзе Инь (Jie Yin).

Захват-оригами был спроектирован с помощью программного обеспечения для 3D-моделирования. «Сейчас мы находимся в процессе интеграции этой технологии для решения промышленных задач», — отметил коммерческий потенциал изобретения Цзе Инь.

В конце 2021 года сингапурские ученые создали мягкую роботизированную руку, которая способна переносить хрупкие предметы. Устройство имеет три или четыре пальца, которые с помощью мягкого привода могут сильно сжиматься или ослаблять хватку.