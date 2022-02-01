Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Вернувшиеся из Шри-Ланки россияне пожаловались на зуд и сыпь из-за насекомых

Российские путешественники пожаловались на зуд после укусов песчаных блох на Шри-Ланке

Фото: Nawartha Nirmal / Unsplash

Российские путешественники, вернувшиеся с отдыха на Шри-Ланке, пожаловались на непроходящий зуд из-за укусов песчаных блох. Об этом пишет информационное агентство Momenty.org.

«Я в самолете еще начала чесаться, у меня появляются какие-то комариные укусы. Я погуглила в интернете, у многих такая проблема была», — отметила одна из туристок и добавила, что зуд у нее не проходит уже около недели.

По словам другой россиянки, сыпь и следы от укусов насекомых сохраняются на протяжении двух недель. «Искусали просто все тело, особенно ноги. Чешется все невозможно», — поделилась она. При этом девушка отметила, что купленные в аптеке средства практически не помогают.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января

Еще один отдохнувший в Шри-Ланке турист рассказал, что песчаные блохи очень маленькие, почти невидимые. Он посоветовал не лежать на песке без движения, а также не расчесывать укусы. «Токсин, впрыскиваемый насекомым, разлагается под воздействием температуры, если горячей ложкой слегка прижечь место укуса», — отметил он.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли рассказали россиянам о возможности отдохнуть на курортах Шри-Ланки по сниженной стоимости. По данным специалистов, стоимость пакетных туров на остров в феврале снизилась на 10-15 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин впервые высказался о предложениях США по гарантиям безопасности
В подмосковной квартире обвалился потолок из-за не убранного с крыши снега
«Британского Билла Гейтса» собрались судить в США
Мужчина показал фотографии с пляжа и спровоцировал споры об этикете в сети
Таджикский блогер порвал на камеру российский паспорт и извинился
В Подмосковье женщина с двумя детьми попала в больницу из-за упавшей сосульки
Тяжелый истребитель F-15EX впервые запустил ракету
Оценена вероятность отправки британских войск на Украину в рамках нового альянса
Женщина разыграла парня песней о расставании и получила неожиданный ответ
Сын американского сенатора оказался замешан в мошеннической схеме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.