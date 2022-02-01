Вернувшиеся из Шри-Ланки россияне пожаловались на зуд и сыпь из-за насекомых

Российские путешественники, вернувшиеся с отдыха на Шри-Ланке, пожаловались на непроходящий зуд из-за укусов песчаных блох. Об этом пишет информационное агентство Momenty.org.

«Я в самолете еще начала чесаться, у меня появляются какие-то комариные укусы. Я погуглила в интернете, у многих такая проблема была», — отметила одна из туристок и добавила, что зуд у нее не проходит уже около недели.

По словам другой россиянки, сыпь и следы от укусов насекомых сохраняются на протяжении двух недель. «Искусали просто все тело, особенно ноги. Чешется все невозможно», — поделилась она. При этом девушка отметила, что купленные в аптеке средства практически не помогают.

Еще один отдохнувший в Шри-Ланке турист рассказал, что песчаные блохи очень маленькие, почти невидимые. Он посоветовал не лежать на песке без движения, а также не расчесывать укусы. «Токсин, впрыскиваемый насекомым, разлагается под воздействием температуры, если горячей ложкой слегка прижечь место укуса», — отметил он.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли рассказали россиянам о возможности отдохнуть на курортах Шри-Ланки по сниженной стоимости. По данным специалистов, стоимость пакетных туров на остров в феврале снизилась на 10-15 процентов.