Путин предсказал проблемы с газом в Европе в 2023 году

В 2023 году у многих стран Европы могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, однако у Венгрии их не будет, пообещал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, Москва не видит сложности в том, чтобы поставлять в Венгрию на миллиард кубометров газа больше, о чем попросил официальный Будапешт.

Ранее премьер Венгрии поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с «Газпромом». Глава венгерского правительства также добавил, что хотел бы достигнуть цели повышения объема поставок. Путин в свою очередь указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.