Женщина разыграла парня песней о расставании и получила неожиданный ответ

Пользовательница TikTok @a._bhabie рассказала о том, как разыграть возлюбленного, отправив ему текст песни о расставании, и получила неожиданный ответ с признанием в измене.

На записи, которая набрала более 269 тысяч лайков, она показала переписку пары. Женщина послала своему партнеру строчки из песни I Gotta Go My Own Way («Мне нужно идти своим путем», — прим. «Ленты.ру») из фильма «Классный мюзикл».

«Мне нужно сказать тебе, о чем я думаю...» — начинает она. «Что?» — отвечает парень. «В последние дни между нами что-то пошло не так», — продолжает шутку пользовательница TikTok второй строкой песни. Сначала ее возлюбленный кажется спокойным и просит объяснить, о чем идет речь.

Когда женщина доходит до слов «Мне нужно поступить так, как лучше для меня», он начинает паниковать и заявляет, что сейчас возьмет такси и приедет к ней. На это женщина отвечает очередной строкой: «Мне нужно двигаться дальше и оставаться собой». В ответ мужчина пишет: «Она что, сказала тебе, что я изменил?» Последняя реплика возлюбленного отбила у @a._bhabie желание продолжать розыгрыш, и она ответила: «Что?! Спасибо за это».

Пользователей поразил исход диалога. «У меня отвисла челюсть», — написал один из них. «Я аж вскрикнул!» — отметил другой.

Однако в следующем видео женщина пояснила, что ее парень понял, что его разыгрывают, и решил подыграть ей, чтобы взять ситуацию в свои руки. Однако комментаторы посоветовали ей внимательнее следить за ним.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @hannahclarkieee рассказала, как уличила теперь уже бывшего возлюбленного в измене по детали на скриншоте с объявлением по продаже машины. Приглядевшись, женщина заметила в левом верхнем углу снимка иконку, которая напоминала логотип приложения Tinder.