Стало известно о состоянии пострадавших рабочих на газовом месторождении в ХМАО

Четверо пострадавших при выбросе газа на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) рабочих получили ожоги первой и второй степени, все они находятся в сознании. Об этом рассказал ТАСС во вторник, 1 февраля, источник в региональных экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что сейчас все пострадавшие находятся в Сургутской городской клинической больнице в ожоговом отделении. Угрозы их здоровью и жизни нет.

Все рабочие прибыли в ХМАО на заработки из Башкирии и Марий Эл. По словам источника, пострадавшие работают вахтовым методом.

В свою очередь представитель департамента здравоохранения Югры заверил, что медицинская помощь оказывается пострадавшим гражданам в полном объеме.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при выбросе газа с последующим возгоранием на месторождении в Сургутском районе ХМАО. Инцидент произошел при проведении работ, предварительно, во время спуска перфоратора в скважину.