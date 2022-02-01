Раскрыты кожные симптомы омикрона

В центре по контролю и профилактике заболеваний США раскрыли кожные симптомы омикрон-штамма, к которым относятся изменение цвета кожи, сыпь, сухость и зуд. Об этом сообщает The Sun.

Как отметили в центре, если у человека бледная, серая или синяя кожа, то это может свидетельствовать о заражении омикроном. Это редкое осложнение, однако в серьезных случаях оно означает нехватку кислорода в крови.

Кроме того, у зараженных людей иногда появляется кожная сыпь двух видов. Первый скорее похож на крапивницу в виде зудящих шишек на коже и начинается с сильного зуда ладоней или подошв. Второй напоминает потницу, которая чаще всего встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп.

Также омикрон-штамм может проявиться в виде воспаленной кожи пальцев ног с зудом, волдырями и отеком. При этом они могут выглядеть красными или фиолетовыми, а у некоторых больных даже могут появиться болезненные шишки или гной.

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