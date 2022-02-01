Пьяный россиянин катал детей на прицепленном к машине снегокате и попал на видео

Пьяный житель Нижнего Тагила катал двух собственных детей на прицепленном к машине снегокате. Видео с места опубликовано в Telegram-канале «Екатское чтиво».

На кадрах видно, как водитель белой иномарки везет за собой привязанный снегокат. На нем сидят дети. Позже россиянина останавливает сотрудник ДПС.

После освидетельствования выяснилось, что житель Нижнего Тагила сел пьяным за руль.

Мужчину уже привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за нарушение правил перевозки пассажиров.

Ранее в Казани полицейские задержали пьяного россиянина, перевозившего четверых детей в багажнике арендованного авто, мужчина был лишен водительских прав. Сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль Renault Kaptur возле одного из домов по проспекту Победы. 31-летний водитель вел себя неадекватно. В ходе осмотра оперативники обнаружили в его багажнике четверых детей.