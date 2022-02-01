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Тарасова порассуждала о судействе на Олимпиаде в Пекине

Татьяна Тарасова о судействе на ОИ в Пекине: если будем ошибаться, то этим воспользуются

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова порассуждала о судействе на грядущей Олимпиаде-2022 в Пекине. Ее цитирует Sport24.

«Если будем ошибаться, то этим воспользуются. Надо быть готовыми к тому, что судить нас будут строго. Особенно в фигурном катании, где мы претендуем на медали», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что спортсменам всегда надо быть на голову выше соперников, чтобы у судей не было возможности на что-то влиять.

Тарасова напомнила о ситуации, в которую попала гимнастка Дина Аверина на летних Играх-2020 в Токио, и выразила надежду, что подобное не повторится. Тогда в финале личного многоборья по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам победила Аверину. При этом Ашрам уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Дарья Коршунова
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