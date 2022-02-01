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Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением омикрона

Японские медики заявили о росте тяжелых случаев омикрона среди пожилых пациентов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Японские ученые заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Express.

Специалисты медицинского центра Фудзимино отметили, что более половины из этой категории людей прибыли в больницу с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

По словам директора медицинского учреждения Акиры Кано, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Он также отметил, что информация о «смягчении» омикрон-штамма далека от того, что он видел на практике.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков перечислил нетипичные для респираторных инфекций признаки омикрон-штамма. По словам врача, к стелс-симптомам относятся усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, разные неврологические симптомы и сыпь. При этом многие из этих симптомов, например, снижение аппетита, встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ.

Марина Совина
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