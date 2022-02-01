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Российский школьник пойдет под суд за подготовку теракта и кражу денег

СКР: на Чукотке подростка обвинили в подготовке теракта в школе и краже денег

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подросток на Чукотке пойдет под суд за подготовку теракта в сельской школе в октябре 2021 года и кражу более 170 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого. Об этом во вторник, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, школьник, действуя из корыстных побуждений, тайно совершил денежные переводы на сумму более чем на 170 тысяч рублей с банковского счета своего знакомого на счета других лиц. После этого подросток распорядился деньгами по своему усмотрению.

Кроме того, 13 октября 2021 года подросток в соцсетях распространял информацию о предстоящем теракте — стрельбе в сельской школе, которую он якобы планировал устроить. В ходе следствия несовершеннолетний полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также возместил ущерб потерпевшему.

В настоящее время уголовное дело в отношении школьника направлено прокурору для последующего направления в суд.

27 января 2020 года сообщалось, что в Костроме оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в одной из школ: они установили личности трех подростков, которые вынашивали идею расстрела в образовательном учреждении.

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Владимир Шарапов
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