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Стало известно о значительном подорожании поездок в Таиланд

Tez Tour: стоимость туров в Таиланд выросла на 30 процентов за последние два года

Фото: Sven Vahaja / Unsplash

Эксперты туристической отрасли заявили о значительном подорожании отдыха в Таиланде за последние два года — стоимость поездок выросла на 30 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туроператора Tez Tour.

Таким образом, стало известно, что с момента открытия азиатской страны для отечественных туристов фиксируется равномерный поток заявок на путевки.

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«Однако турпоток на данный момент существенно сдерживают дефицит авиаперевозок и связанный с ним повышенный уровень цен на направлении», — заявили в пресс-службе компании и добавили, что цена туров в текущем сезоне на 30 процентов превышает уровень в аналогичном периоде 2020 года.

В Tez Tour рассказали, что недельная путевка в Таиланд в феврале обойдется одному путешественнику в среднем в 58,2 тысячи рублей. В стоимость включен перелет и проживание в отеле категории четыре звезды.

С 1 февраля власти королевства отменили карантин для полностью привитых «Спутником V» россиян в рамках туристической программы Test & Go. Теперь вакцинированные отечественные путешественники, желающие въехать в азиатскую страну, обязаны предоставить справку с отрицательным ПЦР-исследованием, проведенным не ранее чем за 72 часа до вылета в Таиланд.

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Валентина Процкова
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