УЕФА отреагировал на информацию о поданном иске из-за пиццы «Лига шампиньонов»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о поданном иске на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за пиццы «Лига шампиньонов». Заявление организации приводит в Twitter журналист Мартин Зиглер.

В УЕФА заявили, что не обращались в суд по этому поводу, и подчеркнули, что в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно. «Некоторые раздули из этого трагедию. Лига чемпионов может прекрасно существовать рядом с пиццей, название которой звучит очень аппетитно», — добавили представители союза.

31 января Pizza Wolke сообщила, что судится с УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов». Оно оказалось созвучно наименованию турнира Лига чемпионов, проходящему под эгидой футбольного союза.

УЕФА проводит Лигу чемпионов с 1992 года. До этого турнир назывался Кубком европейских чемпионов. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».