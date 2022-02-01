Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ружомберок
2:1
Завершен
Динамо М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Лион
0:0
Перерыв
live
Марсель
Франция - Лига 1|14-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

УЕФА отреагировал на информацию о поданном иске из-за пиццы «Лига шампиньонов»

В УЕФА заявили, что не подавали иск на пиццерию Pizza Wolke из-за пиццы «Лига шампиньонов»

Фото: @martynziegler

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о поданном иске на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за пиццы «Лига шампиньонов». Заявление организации приводит в Twitter журналист Мартин Зиглер.

В УЕФА заявили, что не обращались в суд по этому поводу, и подчеркнули, что в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно. «Некоторые раздули из этого трагедию. Лига чемпионов может прекрасно существовать рядом с пиццей, название которой звучит очень аппетитно», — добавили представители союза.

31 января Pizza Wolke сообщила, что судится с УЕФА из-за названия пиццы «Лига шампиньонов». Оно оказалось созвучно наименованию турнира Лига чемпионов, проходящему под эгидой футбольного союза.

УЕФА проводит Лигу чемпионов с 1992 года. До этого турнир назывался Кубком европейских чемпионов. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО
В Британии начали брать дополнительную плату за загрязнение воздуха
Белый дом заявил о готовности Байдена к новым переговорам с Путиным
Посол России описал возможный разговор Путина и Джонсона
Длинный стол Путина впечатлил премьера Венгрии
УЕФА отреагировал на информацию о поданном иске из-за пиццы «Лига шампиньонов»
Инспекторы ГИБДД сломали руку россиянке
В Евросоюзе назвали причины подорожания газа
Небензя ответил на вопрос о «выполнении» Россией Минских соглашений
Терапевт рассказала о важности диеты при восстановлении после COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.