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УЕФА подал в суд на пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов»

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за блюда под названием «Лига шампиньонов»

Фото: Pixabay

Немецкая пиццерия Pizza Wolke сообщила в Instagram, что судится с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Причиной разбирательства стало блюдо в меню под названием «Лига шампиньонов». Решение суда было вынесено в пользу УЕФА, так как название пиццы созвучно наименованию турнира Лига чемпионов, проходящему под эгидой футбольного союза. В пиццерии заявили, что получили хорошую рекламу и подчеркнули, что компания находится на правильном пути.

УЕФА проводит Лигу чемпионов с 1992 года. До этого турнир назывался Кубком европейских чемпионов. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

В 2017 году Всемирная федерация тхэквондо сменила название с World Taekwondo Federation на World Taekwondo. Причиной стали шутки в интернете из-за совпадения аббревиатуры организации с сокращением ругательства «What the fuck» (в переводе с английского означающее «что за *****»).

Анастасия Борисова
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