Получившая роль Белоснежки актриса высказалась о критике из-за смуглой кожи

Американская актриса с колумбийско-польскими корнями Рэйчел Зеглер, получившая главную роль в ремейке «Белоснежки», высказалась о критике из-за смуглой кожи. Об этом сообщает Variety.

Артистка заявила, что не будет реагировать на недовольство ее участием в картине. При этом она отметила, что некоторые люди были в ярости, когда ее утвердили на роль.

«В конце концов, у меня есть работа, которая мне очень нравится. Я стану латинской принцессой», — сказала Зеглер.

По ее словам, она никогда не могла представить, что примет участие в таком проекте, поскольку обычно Белоснежку представляют совсем другой. Однако актриса добавила, что эта героиня очень популярна в испаноговорящих странах.

Ранее в Instagram-аккаунте Зеглер начали появляться негативные комментарии из-за ее участия в «Белоснежке». Пользователи заявили, что кожа этого персонажа должна быть белой, и предположили, что для съемок актрисе понадобится использовать грим.

Режиссером ремейка «Белоснежки» выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная». Продюсером проекта станет троекратный номинант на «Оскар» Марк Платт («Ла-Ла Ленд»).

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, впервые был представлен на большом экране в 1938 году. Он стал первым анимационным проектом Уолта Диснея, принесшим огромный успех для студии.