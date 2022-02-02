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В Москве протестируют уникальную сеть 5G

Минцифры вместе с Huawei протестируют оборудование для работы сетей 5G+

Фото: Shutterstock

Подконтрольное Минцифры России НИИ Радио совместно с Huawei проведет в Москве уникальное тестирование оборудования для сетей 5G. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что данное оборудование предназначено для работы в сетях 5G+ в диапазоне 6,4-7,1 гигагерц. «Основная цель — оценить функциональные возможности новой технологии и ее применимость для использования в городе», — рассказали в организации. Специалисты заметили, что тестирование новых частот поможет частично компенсировать недоступность диапазона 3,4-3,8.

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В НИИ Радио отметили, что Huawei, которая участвует в тестировании, первой в мире разработала тестовое оборудование 5G+ для работы в этом диапазоне. Результаты тестов будут раскрыты на Госкомиссии по радиочастотам в конце первого квартала 2022 года.

«Тестирование, которое НИИ Радио проводит совместно с Huawei, — первое подобное исследование за пределами Китая», — сообщили специалисты. Стенд станции будет расположен на базе лаборатории НИИ Радио. Отмечается, что при ширине канала 80 мегагерц удалось достичь максимальной скорости 1,2 гигабит в секунду. «Диапазон 6,4-7,1 гигагерц может добавить операторам дополнительные 700 мегагерц в наиболее привлекательном среднем диапазоне. Это золотая середина между зоной охвата и высокими скоростями», — подчеркнули в организации.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству разработать предложения по развитию мобильных сетей шестого поколения (6G). Предложения в области 6G должны быть готовы к 14 февраля.

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Андрей Ставицкий
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