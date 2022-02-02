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Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты за рубеж

Цены на авиабилеты за рубеж выросли на десять процентов из-за ослабления рубля

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о повышении цен на авиабилеты по зарубежным направлениям на 6–10 процентов из-за ослабления рубля. Об этом пишут «Известия».

Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подтвердил, что за три месяца валютных колебаний цены на перелеты за рубеж выросли до десяти процентов.

Отмечается, что тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля из-за того, что у перевозчиков есть валютные расходы. «Снизится курс — и цена упадет, а увеличится — вырастет», — объяснил источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

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Младший партнер консалтинговой компании Bain&Company Сергей Зайцев добавил, что, поскольку цена на билеты между странами регулируются в валюте, ее подорожание влияет на цены в рублях, и если расход в валюте составляет 35 процентов, а она дорожает на 10 процентов, то расходы в рублях станут больше приблизительно на 3,5 процента.

При этом эксперт уточнил, что многие авиаперевозчики идут навстречу пассажирам, снижая стоимость билетов. «На это большое влияние оказывает количество направлений: чем больше разных (направлений — прим. «Ленты.ру») может обеспечить компания, тем меньше на нее влияет ослабление рубля, потому что валютная выручка становится больше», — пояснил он.

Зайцев добавил, что если валютные расходы авиакомпаний будут сильно расти, то они вынуждены будут поднимать стоимость проезда в долгосрочной перспективе по зарубежным и внутренним направлениям.

Ранее в январе российская авиакомпания S7 получила штраф на общую сумму 200 тысяч рублей за неоднократное нарушение прав пассажиров. Так, перевозчик неоднократно затягивал рассмотрение претензий пассажиров и не выполнял ряд предписанных законом обязательств.

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Валентина Процкова
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