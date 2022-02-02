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Власти Узбекистана сняли ограничения на въезд для иностранцев

Минздрав Узбекистана отменил запрет на въезд для граждан стран Южной Африки

Фото: Рамиз Бахтияров / РИА Новости

Власти Узбекистана отменили запрет на въезд для иностранцев из государств Южной Африки. Распоряжение о снятии ограничений издали в министерстве здравоохранения республики, передает РИА Новости.

Ранее в Узбекистане действовали ограничения на въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Лесото, Эсватини (бывший Свазиленд — прим. «Ленты.ру»), Танзании, а также Гонконга из-за распространения омикрон-штамма. «Данные ограничения отменяются», — заявили в Минздраве.

Ташкент также разрешил прилетающим из европейских стран гражданам не уходить на десятидневный карантин за своей счет. В то же время в республике сохраняется требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, введенное в начале января.

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Омикрон-штамм коронавируса появился в Южной Африке в ноябре 2021 года. Несмотря на быстро введенные ограничения, к декабрю он распространился почти по всему миру, вытесняя предыдущий штамм дельта. На 20 января у более чем 40 процентов заразившихся коронавирусной инфекцией в России выявлен именно омикрон.

Наиболее вероятным местом заражения COVID-19 вирусолог Петр Чумаков ранее назвал общественный транспорт. Распространению вируса, по его словам, там способствует скученность людей.

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Дмитрий Настасьев
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