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Нагнетание ситуации вокруг Украины назвали апогеем конфронтации России и США

Политолог Дмитрий Суслов: мы переживаем кризисный момент во взаимоотношениях России и США

Фото: © Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / EuropaNewswire

Нагнетание ситуации вокруг Украины стало апогеем конфронтации между Россией и США, длящейся последние восемь лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

По его словам, последняя перепалка между постоянными представителями России при ООН Василием Небензей и его американской коллегой Линдой Томас-Гринфилд полностью укладывается в логику нынешних взаимоотношений двух стран. При этом подобный инцидент сложно назвать беспрецедентным даже для современной истории.

Политолог напомнил об аналогичных и даже более острых и эмоциональных перепалках между бывшим постпредом России в Совете Безопасности Виталием Чуркиным и тогдашним представителем США в Совбезе ООН Самантой Пауэр. «Тогда эмоции зашкаливали, может быть, даже несколько больше, чем сейчас. Но это вполне нормально, учитывая тот кризисный момент который мы переживаем», — отметил Суслов.

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Ранее стало известно, что на заседании Совета Безопасности ООН разгорелась острейшая перепалка между постпредами России и США Небензей и Гринфилд. Издание The Washington Post сообщило, что замечание Гринфилд, в котором она заявила о попытках России безо всяких оснований выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы получить предлог для нападения, вызвало горячую реакцию со стороны Небензи. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, которые способствуют эскалации ситуации в регионе.

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Валентина Шварцман
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