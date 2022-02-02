Пассажирский самолет совершил рейс между Арменией и Турцией впервые с 2019 года

Пассажирский самолет впервые с 2019 года совершил рейс между Арменией и Турцией. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Flightradar.

Согласно полученным данным, воздушное судно бюджетной армянской авиакомпании Flyone Armenia находилось в полете около двух часов. Лайнер успешно приземлился в международном аэропорту Стамбула.

13 января председатель совета директоров авиакомпании Flyone Armenia из Армении Арам Ананян заявил, что власти Турции разрешили их самолетам летать в Стамбул.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара заинтересована в нормализации отношений с Ереваном. Турецкая сторона надеется, что вскоре ей удастся заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку, а открытие перелетов должно способствовать экономическим контактам между всеми сторонами.

