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Пассажирский самолет совершил рейс между Арменией и Турцией впервые с 2019 года

Пассажирский самолет впервые с 2019 года совершил рейс из Армении в Турцию

Фото: Vahram Baghdasaryan / Anadolu Agency / Getty Images

Пассажирский самолет впервые с 2019 года совершил рейс между Арменией и Турцией. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Flightradar.

Согласно полученным данным, воздушное судно бюджетной армянской авиакомпании Flyone Armenia находилось в полете около двух часов. Лайнер успешно приземлился в международном аэропорту Стамбула.

13 января председатель совета директоров авиакомпании Flyone Armenia из Армении Арам Ананян заявил, что власти Турции разрешили их самолетам летать в Стамбул.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара заинтересована в нормализации отношений с Ереваном. Турецкая сторона надеется, что вскоре ей удастся заключить мирное соглашение между Ереваном и Баку, а открытие перелетов должно способствовать экономическим контактам между всеми сторонами.

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Валентина Процкова
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