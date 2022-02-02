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Умер актер сериала «Рабыня Изаура»

Бразильский актер Бардавид из сериала «Рабыня Изаура» скончался из-за проблем с легкими

Фото: IMDb.com

Умер бразильский актер Исаак Бардавид, известный по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура». Об этом сообщает новостной портал g1.

Артист скончался в возрасте 90 лет из-за проблем с легкими. Как рассказал его внук Жоао Бардавид, актер страдал от хронического респираторного заболевания. Он с трудом дышал, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.

Карьера Бардавида длилась более 50 лет. Он не только появлялся в кадре, но и работал актером озвучки. Артист снялся в таких фильмах и сериалах, как «Георгий Победоносец», «Покровительница», «Шипы и розы», «Большая Засада», «Красный свиток», «Совершенно бесподобная», «Шоколад с перцем» и «Новый Геркулес». Его последней ролью стала мыльная опера «Тюремщики».

31 января стало известно о смерти британского актера Леонарда Фентона. Он скончался в возрасте 90 лет, причина смерти не уточняется. Фентон играл в театре, занимался режиссурой и живописью. Среди фильмов и сериалов с его участием — «Чисто английское убийство», «Жители Ист-Энда», «Дневники зомби», «Передайте привет Броуд-стрит», «Андерграунд», «Кретины из открытого космоса» и «Пьеса дня».

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Марина Погосян
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